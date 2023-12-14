مصر توقع اتفاقية للفحص المهني مع السعودية لتقديم عمالة ماهرة

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، توقيع اتفاقية مع السعودية للفحص المِهني، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في المملكة، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق العمل.

وأكد «شحاتة» أن وزارة العمل على تواصل مستمر مع نظيرتها في السعودية، لتقديم عمالة ماهرة ومُدربة طبقا لاحتياجات سوق العمل في كل بلد، وهو الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض.

مُتغيرات في سوق العمل

وأشار إلى أن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة، ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة، وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل، وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقاً لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الاصطناعي، والتحولات التكنولوجية.

تحقيق السلام

وأوضح أن مصر حريصة دائما على مُساندة، ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات، من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في أرجاء المعمورة، وتحقيق السلام الإجتماعي والاستقرار لكل أبناء البشرية، كما أن هناك استراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كل شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين قائمة على بروتوكولات التعاون.