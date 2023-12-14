النائبة رغدة نجاتي: عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، أن الحصر العددي للمشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية يكشف حجم الوعي لدى المواطنين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية فاق بكثير كافة الاستحقاقات السابقة، موضحة أن هذا دلالة قوية على حالة التوافق الوطني في المجتمع المصري.

ووجهت عضو مجلس النواب، التحية لكل مواطن مصري حرص عبر تلبية النداء والخروج إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس مصر القادم.

إدراك الشعب المصري

وأشادت النائبة رغدة نجاتي، بأهالي دائرتها في الوادي الجديد، والذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري على مدار الثلاثة أيام الانتخابية، قائلة: وهذه رسالة من إدراك الشعب المصري بأهمية تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.