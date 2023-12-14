أستاذ علوم سياسية: وعي الشعب من أسباب المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة الواسعة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية 2024 من المواطنين، لممارسة حقهم الدستوري في اختبار رئيس بلادهم، له عدة أسباب حقيقية منها التسهيلات التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات مثل الاستعلام عن اللجنة ببطاقة الرقم القومي، والإشراف القضائي، بالإضافة إلى لجان الوافدين التي ساعدت المغتربين على المشاركة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «بدرالدين» لـ«الوطن» أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة فئات مختلفة من الشعب، فكان هناك مشاركة جيدة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التعددية في المرشحين الأربعة، الذين كان منهم 3 مرشحين رؤساء أحزاب، وذلك يعكس فكرة التعددية في الأفكار والبرامج، وجميعها عوامل تحفز المواطنين على النزول والمشاركة.

وعي الناخبين

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن وعي الشعب المصري أسهم بشكل كبير في الصورة التي شهدناها جميعا، لأن نزولهم وإصرارهم على المشاركة خلال 3 أيام يؤكد وعيهم ورغبتهم الحقيقية في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.