التفاصيل الكاملة للمشروعات البحثية الخاصة بطلاب النقل.. استثناء «الصف السادس»

أعلنت المديريات التعليمية، التفاصيل الكاملة للمشروعات البحثية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل، وفقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022 الخاص بنظام التقييم لصفوف النقل من نظام التقييم واحتساب الدرجات للصفوف من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

وأكدت المديريات التعليمية، أنّه وفقا للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف «الرابع والخامس والسادس» من الحلقة الابتدائية، يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفوف «الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية» 12 مقررا، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو، لذلك يتم استثناء الصف السادس من الموضوعات البحثية، وجرى تحديد موضوعات الأبحاث من خلال القائمة التالية.

المرحلة الإعدادية

- مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.

- المشروعات القومية تغير خارطة مصر التنموية.

- المشروعات القومية ودورها في معالجة مشكلة البطالة.

- استراتيجية تنمية سيناء «أرض الفيروز».

- إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة مشروعات الطاقة النظيفة.

- مشروع عملاق الغاز المصري «حقل ظهر».

- العاصمة الإدارية الجديدة - معالمها وأهم مشروعاتها.

- كوبري تحيا مصر والممشى السياحي.

- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.

- المشروعات القومية وأثرها على الاقتصاد المصري.

- التغيرات المناخية وأثرها على البيئة.

- المشروعات القومية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على مصر.

- مشروع مدينة الأثاث بدمياط من محلية إلى عالمية.

- محور ديروط الحر.

المرحلة الثانوية

- مشروع مدينة أسوان الجديدة.

- مشروع محور كلابش فوق النيل.

- نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

- إنجازات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، في المدن المستدامة.

- التحديات التي واجهت الدولة المصرية للنهوض بها وطرق مواجهتها.

- مشروع المليون ونصف فدان - مجتمعات مستدامة.

- أهمية التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

- الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة الجديدة.

- المشروعات المائية «قناطر أسيوط الجديدة» مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر.

- المشروع القومي للطرق وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

- الأهمية الاجتماعية على المجتمع من خلال مشروعات الإسكان الجديدة.

- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.

- الأهمية الاقتصادية لمشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر.

- مشروع الصوب الزراعية و أثرها في التنمية مع ضرورة ربط الموضوعات السابقة بالمواد الدراسية.

خطوات تنفيذ المشروعات البحثية

- يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم «رائد الفصل» بالتعاون مع معلم المادة علي ان تكون الخطوات كالتالي :

- يقسم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لا تقل المجموعة عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب ويتم جمع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

- يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف أمكنهم التغلب عليها.

- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي بأسبوعين والثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50%علي الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ودرجاته ضمن المجموع الكلي وفي تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

- يتم اعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، المادة الخامسة يضاف إلى إخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية «نقاط تميز، نقاط تحتاج إلى دعم».

ويتم التقييم من خلال رأي «المعلم رائد الفصل، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور»، ويضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رائد الفصل.