تبدأ 9 يناير.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جدول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي سواء الثانوية العامة أو الثانوي الفني والتجاري والزراعي والذي يبدأ معظمه يوم 9 يناير.

وأوضح شعبان أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام كالآتي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية

- الخميس لمادة الكيمياء ومادة التاريخ

- الأحد لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء

- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا

- الخميس لمادة الرياضيات

- الاثنين 22 يناير لمادة الاحياء واللغة الأجنبية الثانية

- الأربعاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولي ثانوي للمكفوفين

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولي ثانوي للمكفوفين كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية

- الخميس 11 يناير لمادة الرياضيات ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الأحد 14 يناير لمادة الاحياء ومادة التاريخ

- مادة الثلاثاء 16 يناير لمادة اللغة العربية ورثة أولي واللغة العربية ورقة ثانية

- الخميس 18 يناير لمادة الكيمياء ومادة التربية الدينية

- الاثنين لمادة اللغة الأجنبية الأولي

- الأربعاء لمادة الجغرافيا ومادة الفلسفة

- الخميس 25 يناير مادة الفيزياء ومادة التربية المهنية صناعي وزراعية وتجاري

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لضعاف السمع والصم

وجري تحديد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لضعاف السمع والصم بالدقهلية كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للتعليم المزدوج

جدول الصف الأول الثانوي التجاري بالدقهلية