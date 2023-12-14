رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«مياه الشرب» بأسوان تبحث حل مشكلة الصرف الصحي بالكرور

كتب:

أحمد الأمير
03:10 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بعدد من قيادات الشركة بالمحافظة؛ لوضع حلول عاجلة وتقديم الدعم في مجال المياه بعدد من مناطق المحافظة.

وناقش الحضور عدد من المشكلات العاجلة والملحة ووضع حلول لها، إذ أكد رئيس الشركة القابضة ضرورة تقديم الدعم العاجل لهذه المشكلات، بما في ذلك منطقة الصداقة الجديدة، والمجمع الصناعي، ومحطة صرف صحي الكرور ومحطة صرف السيل.

دعم شامل لمحطات المياه بعدد من المناطق

وأشار إلى أن الدعم سيشمل جوانب فنية ومالية ولوجستية، داخل عدد من محطات المياه وسيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع محافظة أسوان وبحضور عدد من الخبراء. الاستشاريين.

وأعرب المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تقديره لشعب أسوان، مؤكدًا التزامه بتقديم أفضل الخدمات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الساخنة.

اقرأ المزيد:

قضاة يوضحون تفاصيل تجهيز اللجان الانتخابية في محافظة أسوان

محافظة أسوان تنظم عدة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

محافظة أسوان تكثف جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظة أسوان تواصل تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

خريطة انقطاع المياه في محافظة أسوان غدا الجمعة
بقلم أحمد الأمير