«مياه الشرب» بأسوان تبحث حل مشكلة الصرف الصحي بالكرور

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بعدد من قيادات الشركة بالمحافظة؛ لوضع حلول عاجلة وتقديم الدعم في مجال المياه بعدد من مناطق المحافظة.

وناقش الحضور عدد من المشكلات العاجلة والملحة ووضع حلول لها، إذ أكد رئيس الشركة القابضة ضرورة تقديم الدعم العاجل لهذه المشكلات، بما في ذلك منطقة الصداقة الجديدة، والمجمع الصناعي، ومحطة صرف صحي الكرور ومحطة صرف السيل.

دعم شامل لمحطات المياه بعدد من المناطق

وأشار إلى أن الدعم سيشمل جوانب فنية ومالية ولوجستية، داخل عدد من محطات المياه وسيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع محافظة أسوان وبحضور عدد من الخبراء. الاستشاريين.

وأعرب المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تقديره لشعب أسوان، مؤكدًا التزامه بتقديم أفضل الخدمات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الساخنة.