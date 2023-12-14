طالب «بايدن» بإجرائه.. تفاصيل اختبار معرفي تعرض له «ترامب»

خرج دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق للولايات المتحدة الأمريكية، يتحدث عن إجراؤه اختبار جسدي ومعرفي مؤخرًا في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية بولاية أيوا، يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته الصحف الأمريكية، قبل أشهر من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

تفاصيل اختبار ترامب

ونقلت صحيفة «ذا هل» السياسية الأمريكية حديث «ترامب»؛ إذ قال «لقد أجريت اختبارًا بدنيًا ونجحت بنجاح كبير، ولقد أجريت اختبارًا معرفيًا. قلت: يا دكتور، أعطني أي شيء تريده، أريد أن آخذه»، ثم ذهب ترامب إلى قول إنه يعتقد أن أولئك الذين يترشحون للرئاسة عليهم اجتياز اختبار معرفي، ملاحقا الرئيس الحالي جو بايدن، مدعيًا أنه لا يمكنه اجتياز الاختبار المعرفي.

وتابع دونالد ترامب حديثه، قائلا: «لكنني خضعت لامتحان معرفي، وتفوقت فيه»، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتفاخر فيها ترامب بأدائه في الاختبار المعرفي، فبالعودة إلى عام 2020، عندما كان لا يزال في منصبه، تفاخر الرئيس السابق مرتين بمدى نجاحه في اختبار قدراته المعرفية في مقابلتين منفصلتين في غضون أسبوع من بعضهما البعض.

كيف جرى الاختبار؟

تابع ترامب حديثه، قائلا: «الأسئلة الأولى سهلة، والأسئلة الأخيرة أكثر صعوبة»، موضحا بإحدى المقابلات: «مثل سؤال الذاكر، يبدو الأمر كما لو أنك ستقول شخصًا، امرأة، رجل، آلة تصوير، التلفاز»؛ ليطلبوا منه تكرار ذلك وبالفعل قال ذلك.

ويرى ترامب أن الأمر ليس بهذه السهولة في الواقع، لكنه كان سهلا بالنسبة له، متابعًا: «يسألونك ذلك، ويعطونك 5 أسماء وعليك أن تكررهم، وهذا جيد.. إذا كررتها خارج الترتيب، فلا بأس. لكن، كما تعلمون، إنها ليست جيدة».

واستكمل الرئيس السابق لأمريكا تفاصيل الاختبار، موضحا: «عندما تعود بعد حوالي 20 أو 25 دقيقة ويقولون لك ارجع إلى هذا السؤال، فتقول امرأة، رجل، آلة تصوير، التلفاز»؛ ليردد القائمين على الاختبار « كيف فعلت ذلك؟».