4 مميزات لدليل المهندسين الاستشاريين.. توفره النقابة ويضم 11 ألف فرد

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، توفير دليل المهندسين الاستشاريين الذي يضم أكثر من 11 ألف مهندس استشاري في أكثر من 170 تخصصا ومجالا هندسيا، كما حددت النقابة 300 جنيه سعر الدليل، كما يمكن شراءه من النقابة، وعددت النقابة مميزات لاقتناء دليل المهندسين الاستشاريين، وذلك بعد توافره بمقر النقابة، ونرصد في السطور التالية مميزات الدليل.

مميزات دليل المهندسين الاستشاريين

وأوضحت نقابة المهندسين أنَّ هناك عدد من المميزات التي يوفرها دليل المهندسين الاستشاريين منها:

1- يتيح التعرف والوصول لنخبة من كل المهندسين الاستشاريين في جميع التخصصات الهندسية.

2- يضم نخبة من كل المهندسين الاستشاريين في جميع التخصصات الهندسية، نحو أكثر من 11 ألف مهندس استشاري في أكثر من 170 تخصصا ومجالا هندسيا.

3- يتيح الدليل لجميع الجهات والهيئات المتعاملة مع مهلة الهندسة الاستشارية في مصر (قطاع عام حكومي - خاص) الوصول إلى أصحاب التخصصات الاستشارية دون تكبد عناء البحث أو اللجوء لتحمل تكلفة إعلانية باهظة.

4- يوفر المعلومات حول المجالات الاستشارية والاشتراطات والخطوات الدقيقة للتقدم للحصول على درجة استشاري.