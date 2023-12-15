حصاد «أوقاف السويس» في 2023.. 2861 مقرأة وافتتاح 9 مساجد

شهدت مديرية الأوقاف في محافظة السويس خلال عام 2023، افتتاح 9 مساجد، و2861 مقرأة و9600 درس، بالإضافة إلى الأنشطة الدعوية والتثقيفية.

افتتاح 9 مساجد خلال 2023 بالسويس

وشملت المساجد الـ9، افتتاح 4 مساجد جديدة، و5 أخرى شهدت أعمال صيانة وتطوير، فيما حصلت 7 مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

2861 مقرأة و208 حلقات تحفيظ قرآن

وقالت مديرية الأوقاف في محافظة السويس إن الأنشطة التثقيفية بالمساجد شهدت عقد 2861 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية، و208 حلقات للتحفيظ عن بُعد وأكثر من 10 آلاف ندوة علمية وتثقيفية، و30 أسبوعًا ثقافيًّا، بالإضافة إلى مشاركة 931 مسجدًا بالبرنامج التثقيفي للطفل، بالإضافة لتنظيم 40 ندوة ضمن مبادرة «هذا نبينا صلى الله عليه وسلم».

وشهدت مديرية أوقاف السويس خلال عام 2023 عددًا من الأنشطة الاجتماعية والخيرية، منها توزيع أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و9 آلاف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

9600 درس منهجي بأوقاف السويس

وحققت مديرية أوقاف السويس خلال عام 2023 عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله عز وجل، والبر وخدمة المجتمع، حيث جرى عقد ندوة علمية حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ومعرفة لغة الشباب في مجال الخطاب الديني بجامعة السويس وتنظيم 6 قوافل دعوية و3 قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف.

كما تم عقد 30 أسبوعًا ثقافيًّا، و19 ندوة علمية ضمن نشاط مجالس الإقراء والندوات العلمية، وتنفيذ 79 ندوة تثقيف فقهي وإفتاء، أما بالنسبة للمنبر الثابت، فجرى تنفيذ عدد 228 درسًا من خلال 29 مساجد على مستوى المحافظة، بالإضافة لتنفيذ عدد 9600 درس منهجي منها 480 للأئمة، بعدد 20 مسجدًا على مستوى المحافظة.

نشاط البرامج الصيفية لمديرية أوقاف السويس

كما تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد 931 مسجدًا على مستوى المحافظة، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد و3 ندوات بناء تثقيفي للأئمة بحضور المحافظ ورئيس الجامعة وأساتذة من جامعة الأزهر، بالإضافة إلى 40 ندوة ضمن مبادرة «هذا نبينا صلى الله عليه وسلم»، و72 ندوة تثقيفية مع وحدة سكان المحافظة، وكذلك مبادرة «اعرف قدر نبيك» بعدد 13 ندوة خلال هذا العام، وتنفيذ 40 ندوة ضمن مبادرة «حق الوطن».