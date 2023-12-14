تسليم 27 تروسيكلا و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، اليوم الخميس، بتسليم 27 تروسيكلا و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

مبادرة «اصنع نفسك»

وذلك من خلال مبادرة «اصنع نفسك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمنح لا ترد وسط فرحة وزغاريد الأسر المستفيدة، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تسليم 27 تروسيكلاً و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة كفر الشيخ

وكشف المحافظ، عن تسليم 27 تروسيكلاً و10 ماكينات خياطة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والتي جاء اختيارهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، بعد عمل أبحاث ميدانية تمكنت خلالها من اختيار الحالات الأكثر احتياجا، بهدف رسم الفرحة على وجوههم وتوفير فرص عمل ومصدر دخل لهم ولأسرهم، لافتا إلى جهود الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، متمنيا المزيد من التعاون في المرحلة المقبلة من خلال التوسع في التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، لتوفير فرص عمل، ومساعدة الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، موجهًا الشكر للمؤسسة وللقائمين عليها.

دعم مشروعات الشباب بمنح لا ترد

من جانبها، أكدت صفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، أنّ الهدف من المشروعات التي توفرها المؤسسة للأسر الأولى بالرعاية هو توفير مصدر دخل لهم ولأبنائهم يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة، مشيرةً إلى أنّ مبادرة «اصنع نفسك» مستمرة في دعم مشروعات الشباب بمنح لا ترد، وذلك لتمكينهم اقتصاديا، وطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع في كل محافظات الجمهورية، بهدف تقديم يد العون والمساعدة، ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال إقامة مشروعاتهم الصغيرة.

وأضافت «أمين»، أنّ أصحاب تلك المشروعات هم الذين اختاروا ما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم حتى يتمكنوا من العمل بشكل دقيق من دون تقيد، وهو ما سيُساعدهم كثيرًا على الإنتاج.

فيما عبّرت الأهالي عن سعادتهم لوقوف المحافظة ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية بجانبهم ودعمهم ورفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم.