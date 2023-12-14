حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تحذيرات من بعض الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ابتداء من الخميس وحتى السبت المقبل، متوقعة أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس 14 ديسمبر

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحيًانا على محافظات القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس الجمعة 15 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود للشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، محافظات القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس السبت 16 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار للشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، محافظات القناة ووسط سيناء، مع طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا.

حالة الطقس الأحد 17 ديسمبر

من المتوقع تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود للشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحياًنًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الخميس14 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 15 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 16 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 17 ديسمبر:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 14 درجة مئوية