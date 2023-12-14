«الزراعة»: سلالات الدواجن المصرية المستنبطة حديثا بحالة جيدة

نفى الدكتور سيد محفوظ، أستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بمركز البحوث الزراعية، صحة الأخبار المتداولة حول ذبح سلالات الدواجن المصرية المستنبطة حديثا، مؤكدا أن ما يردد عبر بعض المواقع الإخبارية عار تماما من الصحة، والسلالات بحالة جيدة وتلقى رعاية من كل قيادات المعهد والعاملين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ما يدحض تلك الأخبار الزائفة ومن يدعي كذبا بذبحها هو احتفاء وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية بالسلالات المصرية، خاصة في ضوء توجه الدولة المصرية للاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي، وخاصة المتعلق منه بالأمن الغذائي.

استنباط السلالة المصرية "طنطا 1" بدأ عام 2015

وأشار إلى أن العمل على استنباط السلالة المصرية «طنطا 1» بدأ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة، في الغربية، وهي سلالات مستنبطة تختص بإنتاج اللحوم، ولها العديد من الميزات التي تنفرد بها عن السلالات الأجنبية.

استهلاك كميات أقل من الأعلاف

أشار إلى السلالة المصرية تمتاز بأنها تستهلك كميات أقل من الأعلاف لا تزيد عن 1.9 كيلو علف، أي أقل من نصف ما تحتاجه الدواجن الأخرى، كما أنها لا تحتاج لأنظمة تبريد خاصة، لأنها تتكيف مع درجات الحرارة في مصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك 14 سلالة سابقة للدواجن منها الفيومي الدندراوي والجميزة.