أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء.. «الأمهات» بـ60 جنيها

سجلت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 13-12-2023 في مصر، استقراراً في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، إذ يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء، ما بين 63 جنيها و64 جنيها، في أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 68 جنيها و72 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ الساسو استقراراً، إذ يتراوح سعر الكيلو بين 81 و82 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 86 و88 جنيها، كما سجل سعر الأمهات البيضاء نحو 60 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 112 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 118 جنيها في المتوسط.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم، إذ يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 141 و142 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 120 و121 جنيهًا، ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 122 و123 جنيهًا في المزرعة.