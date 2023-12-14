رفع 100 ألف طن مخلفات ونقلها إلى مصانع التدوير بالدقهلية

شنت عدد من مدن ومراكز محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة وتنظيف الشوارع والميادين، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكنس الشوارع ورفع المخلفات الصلبة والقمامة للحفاظ على مظهر المحافظة.

وأوضح أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أن الحملة تستمر بشكل يومي وفي الفترتين الصباحية والمسائية، وتستهدف عددًا من الشوارع الرئيسية وجانبي الطرق، وكذلك القرى والعزب والوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم رفع ما يقرب من 100 ألف طن من المخلفات والنفايات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة.

وعلى نفس السياق، أكدت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا، أن الحملة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات من على جانبي الطرق، واستهدفت طريق «طلخا-شربين» وبداية من كوبري العواضي وحتى مدخل قرية بطرة، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتم نقل القمامة والأتربة 300 طن بواسطة سيارات كبيرة إلى مصنع التدوير والتخلص الأمن منها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، على ضرورة استمرار الحملات في قطاع النظافة وبشكل مكثف للقضاء على أي تجمعات قمامة وأتربة والعمل على إزالتها أول بأول وذلك لرفع مستوى النظافة.