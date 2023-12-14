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أول تعليق من الأزهر على تدنيس جندي إسرائيلي لمسجد في فلسطين بالحذاء

كتب:

أحمد الشرقاوي
07:47 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

تابع مرصد الأزهر ما انتشر من مقاطع فيديو حول اقتحام بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي، أحد المساجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، وقيام أحدهم بتلاوة صلاة الشماع اليهودية في مكبر الصوت الخاص بالمسجد، ثم صعد على المنبر بحذائه وتلا مجددًا نصوص توراتية في مكبر الصوت فيما قام أحد زملائه بتصويره.

وأكد المرصد أن هذا الفعل ليس بجديد، فقد اعتاد الكيان الصـهـيوني الاعتداء على بيوت وشعائر الله عز وجل وانتهاك قدسيتها؛ فقد وثق مرصد الأزهر الشهر الماضي، قيام جندي صـهيـوني بإلقاء قنبـلة صوت داخل أحد مساجد الضفة الغربية وقت رفع أذان الفجر، ثم عاد لزملائه فرحًا منتشيًا.

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