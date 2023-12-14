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انتخابات المصريين بالداخل

عصام شيحة: مشاركة المصريين بكثافة في انتخابات الرئاسة دليل على حبهم للوطن

كتب:

هاجر عمر
07:36 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

وصف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الانتخابات المصرية 2024 بالحدث الاستثنائي، لافتا إلى أن مشاركة المصريين بهذه الكثافة الكبيرة دليل على انتمائهم وحبهم لوطنهم.

المصريون يقدرون جهود الدولة

وأضاف «شيحة»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «dmc»، أنه كان هناك إقبال كبير من الشباب يدل على حرصهم على المشاركة، مشيرا إلى أن المصريين أرادوا من خلال توافدهم بهذه الأعداد على صناديق الاقتراع التأكيد على تقديرهم لما تم من مشروعات قومية ورعاية للفئات المهمشة خلال السنوات الماضية.

المصريون دائما ما يحركهم خوفهم على وطنهم

وأردف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المصريين دائما ما يحركهم خوفهم على وطنهم، سواء على أمن الوطن وسلامة أراضيه أو للحفاظ على المكتسبات التنموية والمشروعات القومية.

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