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انتخابات المصريين بالداخل

«الأحرار»: 42 مليون مصري أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع

كتب:

مريم جاد
02:17 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار

الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار

قال الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار، إنّ 42 حزبًا مصريًا توحد تحت مظلة التحالف الوطني للأحزاب المصرية، واتفقوا على الوقوف مع الدولة المصرية في الأمور المتعلقة بالشأن العام، خاصة الأمن القومي والاستقرار ومواجهة الإرهاب.

وأضاف درويش، خلال مداخلة في برنامج «رسالة وطن» المُذاع عبر إذاعة «راديو 9090»، أنّ الأحزاب قررت عدم انتخاب مرشح آخر على الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، تقديرًا لجهوده في النهوض بالوطن ووضع بنية تحتية صالحة، كما عمل التحالف على توعية الناخبين بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما أثمر عن خروج 42 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع لمساندة الدولة المصرية.

وأكد رئيس حزب الأحرار، أنّ هناك مواقف عدة أثبتت وقوف المصريين بجانب الدولة المصرية، وأهمها موقفهم تجاه القضية الفلسطينية، والذي أثبت قوة الدولة المصرية وأهمية دور الرئيس السيسي في دعمها.

 

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