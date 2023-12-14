 أمين الفتوى: اعتماد الرجل على راتب زوجته لا يجوز إلا برضاها

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى «أماني»، أنها متزوجة من 14 عاما، وزوجها يعتمد على راتبها الشهري، ولا يعمل، بالإضافة إلى المعاملة السيئة معها ومع أولادها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف معه وهي تريد الطلاق؟.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «مسألة التكاسل والاعتماد على رضا المرأة أو راتب الزوجة، وهذه مشكلة كبيرة، فهي لا يتطلب منها دفع راتبها في المنزل، فاعتماد الزوج على راتب زوجته لا يجوز إلا برضا الزوجة».

وأضاف: «إنفاق الزوجة من راتبها في بيت الزوجية يكون برضاها وليس إجبارا لها وهو أمر يستحق شكرها على ما تفعله في منزل الزوجية، وهذا الزوج متكاسل ولا يتحرك، ويخالف الشرع والسنة النبوية».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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