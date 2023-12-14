لجنة موسعة لتقييم وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بقنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، بلجنة موسعة لفحص الأعمال والخدمات المقدمة للمترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، للتأكد من تشغيلها بصورة مناسبة.

العلاج الحر

اللجنة بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية وأعضاء العلاج العلاج الحر والعلاجي والتفتيش المالي والإداري بالمديرية.

وتابع الفريق تقديم الخدمات الشاملة بتلك الوحدات بالشكل اللائق، والتأكد من تحسين الخدمة الطبية بها، ومدى رضاء المنتفعين بالخدمة بتلك المنافذ.

وأضاف بدران أن الجولة الموسعة شملت مركزي قنا ونجع حمادي مع التشديد علي أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها.

وأشار «بدران» أن الفريق تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة وإلتزام تلك المراكز بشروط مكافحة العدوي والتطهير وتواجد الفريق الطبي المناوب علي مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين علي الرعاية اللازمة لهم.

وزير الصحة والسكان

وبحسب بيان صحة قنا، يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالمرور الدوري على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها الخدمة الطبية المرضية للمواطنين.