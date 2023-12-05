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«صحة قنا»: تشغيل عناية الأطفال بمستشفى فرشوط المركزي بداية العام المقبل

كتب:

رجب آدم
10:58 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
العناية الجديدة

العناية الجديدة

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن قرب تشغيل أسرّة العناية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط المركزي، والتي تأتي بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

تطوير الخدمات الصحية بقنا

يأتي ذلك مع استمرار خطط التطوير والتحديث التي تتبناها مديرية الشؤون الصحية بقنا بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بالمراكز المختلفة.

وأوضح وكيل صحة قنا، أن قسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى بقوة 16 سريرا، ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية للتشغيل التجريبي للقسم بقوة 8 أسرّة، والذي من المقرر تشغيله مقتبل العام الجديد وفقا لخطة التشغيل المقررة.

نقل الحضانات إلى المبنى الجديد

فيما أوضح الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة ومنسق المشروع القومي للرعايات والحضانات بالمحافظة، أن العناية المركزة الجديدة ستقدم نقلة طبية متميزة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه يجري نقل الحضانات من المبنى القديم إلى المبنى الجديد وتوفير الطاقم الطبي المتكامل الذي يقدم خدماته على مدار الساعة للأطفال بالحضانات والعناية المركزة للأطفال.

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بقلم رجب آدم