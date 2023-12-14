توزيع 2 طن ونصف سكر بسعر 27 جنيها في سوهاج

أعلنت المهندسة هويدة السافعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، عن توافر السكر والسلع الغذائية في معرض تخفيض الأسعار المقام بجوار مزلقان طما.

وكشفت «الشافعي»، عن توافر جميع السلع الغذائية المدعومة في المبادرة، حيث تم توزيع 2 طن ونصف من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وتم أيضًا توزيع 250 كيسًا من الأرز، حيث كان كل «كيس يحتوي على طبق وراك فراخ»، وتم توزيع اثنين كيلو من السكر بسعر 120 جنيها.

تشديد الرقابة على الأسواق

ورافقت «الشافعي» نائب رئيس مركز ومدينة طما، ومجدي صالح، مسؤول قسم التنظيم بالوحدة، ووجهت رئيس المركز عبد الرحمن عيسوي، مدير إدارة تموين طما، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة يوميًا لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار.

كما أشارت «الشافعي» إلى ضرورة توسيع إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص، كما نظمت جولات ميدانية لزيارة جميع قرى المدينة لمتابعة تنفيذ المبادرة.