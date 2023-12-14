حصيلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين: 11 شهيدا و28 جريحا وتدنيس المساجد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم ومدينة جنين، في الضفة الغربية، منذ يوم الاثنين الماضي، وعلى مدار 3 أيام متواصلة، ارتكبت عدداً من الجرائم والفظائع، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 11 شهيداً، وتدمير واسع في البنية التحتية، وتدنيس عدد من المساجد ودور العبادة، قبل انسحابها من المخيم.

قوات الاحتلال ارتكبت عدد من الجرائم والفظائع داخل المدينة ومخيمها

وبحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال ارتكبت عدداً من الجرائم والفظائع داخل المدينة ومخيمها، وأسفرت هذه العمليات الإجرامية عن استشهاد 11 فلسطينياً، بالإضافة إلى 28 جريحاً بالرصاص الحي أو شظايا الرصاص.

وقصفت قوات الاحتلال بالطائرات المسيرة، عدداً من منازل المواطنين في أحياء «السيباط» و«الشرقية»، وفجرت ما لا يقل عن 10 منازل، مما أدى إلى تدميرها ما بين دمار كلي أوجزئي، إضافة إلى تفجير صالون حلاقة، وتفجير محال تجارية.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 900 معتقل، تم الإفراج عن معظمهم بعد التحقيق معهم في معسكر سالم العسكري، منهم نحو 80 فلسطينياً تم تحويلهم إلى غرف التحقيق لدى جهاز «الشاباك» الأمني.

ودمرت قوات الاحتلال عشرات المركبات ودمرت الشوارع بشكل كامل ودمرت البنية التحتية في 4 أحياء داخل مخيم جنين، ودمرت البنية التحتية في بقية الأحياء الأخرى بشكل جزئي.

وقصفت قوات الاحتلال 8 منازل في مدينة جنين، منها 4 أصبحت غير صالحة للسكن.

تدنيس مساجد جنين

كما أدت عناصر الاحتلال طقوساً تلمودية داخل بعض المساجد في مخيم جنين، ورسموا نجمة داود على واجهات المنازل، وقاموا بتعليق علم إسرائيل أعلى المساجد.

ونكلت قوات الاحتلال بمئات المواطنين، إضافة إلى ترويع المدنيين العزل، ودمرت أبواب العديد من المنازل، فضلاً عن تفجير عدد كبير منها.