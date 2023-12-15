انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة 15-12-2023

سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 15-12-2023 انخفاضًا في الأسعار بالمحلات التجارية والمزرعة بقيمة 2 جنيه للكرتونة، وبلغ سعر الكرتونة اليوم الجمعة نحو 120 جنيهًا للكرتونة في المزرعة يضاف عليها هامش الربح وتكلفة النقل عند بيعها في المحال التجارية للمستهلك، وذلك مقارنة بالأسعار المعلنة أمس 122 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة نحو 120 جنيها في المزارع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس الخميس، وفق الأسعار المعلنة بالبورصة المحلية للبيض، وهي ذات الأسعار المعلتة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البيض الأبيض للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك 131 جنيها، مقارنة بالأسعار أمس 133 جنيهًا وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر للمستهلك

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم بالبورصة 122 جنيها للطبق مقار، حيث يُباع طبق البيض الأحمر للمستهلك بسعر 134 جنيها للكرتونة مقارنة بالأسعار أمس 136 للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك

وتختلف أسعار كرتونة البيض عن السعر المعلن ببورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وقد تصل إلى المستهلك بسعر 149 جنيها حسب مكان البيع.