راجح داوود: أعمال بيتهوفن شكلت منعطفا تاريخيا في فن التأليف الموسيقي

قالت وزارة الثقافة، إن الدكتور راجح داوود صاحب التاريخ الكبير من تأليف الموسيقى التصويرية في أشهر الأفلام المصرية تحدث خلال وجوده كمتحدث رسمي بالصالون الثقافي 3 بجلسته الثالثة التي انعقدت بمقر نادي السيارات بالإسكندرية، عن دور الموسيقى في تعزيز الإرادة الإنسانيّة، متطرقا إلى تطور الموسيقى عبر العصور الوسطى، وعصر النهضة، وعصر الباروك، والفترة الكلاسيكية، حتى القرن العشرين وتوقف كثيراً عند الموسيقى في العصر الفرعوني وعصر النهضة.

البشر عرفوا الموسيقى منذ وجودهم على الأرض

وأوضحت الوزارة أن داوود أضاف خلال الصالون أن البشر عرفوا الموسيقى منذ وجودهم على الأرض عن طريق الأصوات الطبيعية كضرب الحجارة ببعضها البعض، ثم تطورت لاحقًا مع كثرة الاكتشافات التي طورها الإنسان وصولًا إلى الأدوات الموسيقية الخاصة لعزف الموسيقى.

سيرة العديد من الموسيقيين الذين أثروا في التطور الموسيقى

واستدعى «داوود» خلال حديثه سيرة العديد من الموسيقيين الذين أثروا في التطور الموسيقى على مر التاريخ ومنهم الموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن الذي برع في العديد من الأعمال المتناغمة كسوناتا بيانو، وموسيقى الحجرة، وكونشرتو، وأظهرت أعماله ومؤلفاته إبداعًا استثنائيًا ممّا شكّل منعطفًا تاريخيّا في فن التأليف، كما تحدث عن موزارت، وجوزيف هايدن وغيرهم، كما تخلل اللقاء عرض لتصنيف الآلات الموسيقية وتاريخها ومنها المضارب الرنانة والآلات الوترية والآلات الإيقاعية والآلات النفخية والآلات الالكترونية.

شارك فى الصالون كل من الفنان الكبير علي الحجار، والفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد السلام عيد؛ الحاصل على جائزة النيل للفنون عام 2023، والدكتور السيد الصيفي؛ عميد كلية الإدارة جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمد بلال؛ عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية.