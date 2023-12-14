5 طرق لاكتشاف الذهب الأصلي من المغشوش.. تعرف عليها

يفضل كثيرون شراء الذهب، إما بغرض الاستثمار باعتباره من أفضل الوسائل للخروج من الأزمات الاقتصادية، أو بغرض الزينة بالنسبة للسيدات، وتتعدد طرق غش الذهب، خاصةً مع ازدياد الشراء عبر الإنترنت، والذي يكون معظمه غير معلوم المصدر، ولذلك يجب معرفة الفرق بين الذهب الحقيقي والذهب المزيف.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية أفضل 5 طرق لمعرفة الفرق بين الذهب الحقيقي والذهب المزيف، وفقاً لما ذكره موقع (SankariGold) المتخصص في تداول االذهب.

اختبار المغناطيس

امسك مغناطيس قوي وضع قطعة من الذهب بجواره، فإذا انجذب الذهب للمغناطيس، فهذا دليل على أن هذا الذهب مغشوش، أما إذا لم يحدث انجذاب، فاعلم أنه ذهب حقيقي، وذلك لأن الذهب الحقيقي لا يتأثر بالمجال المغناطيسي.

اختبار لون الجلد

امسك قطعة من الذهب بين يديك، حيث يتفاعل عرق اليدين مع المعدن، فإذا كان الذهب حقيقياً، لا يحدث تغيير في لون البشرة، أما إذا كان الذهب مزيفاً، يتحول لون البشرة إلى اللون الأخضر أو الأزرق أو الأسود.

اختبار السيراميك

اسحب قطعة الذهب على سطح طبق سيراميك أملس، فإذا ترك خطاً لونه أسود فاعلم أنه ذهب مغشوش، أما إذا ترك خطاً لونه ذهبي، فاعلم أنه ذهب حقيقي.

اختبار الخل

قم بوضع عدد من قطرات الخل على قطعة من الذهب، فإذا تغير لونه فاعلم أنه ذهب مزيف، أما إذا لم يتغير لونه، فاعلم أنه ذهب حقيقي.

اختبار الطفو

قم بوضع قطعة الذهب في وعاء ممتلئ بالماء، فإذا وقعت في القاع فإنه ذهب حقيقي، لأن الذهب معدن كثيف، أما اذا حدث نوع من الطفو فاعام أنه ذهب مغشوش.

طرق غش الذهب

وبحسب أحمد عبدالله، أحد تجار الذهب في سوق الصاغة، هناك عدة طرق لغش الذهب، أبرزها إضافة كميات من النحاس أو الفضة، والتلاعب بعيار المعدن الأصفر، أو من خلال ضرب المعدن الأساسي، والاستعاضة عنه بخلطة من المعادن، لتصبح أقرب إلى الذهب الأصلي.