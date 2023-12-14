سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. الجرام عيار 21 يسجل 2870 جنيها

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في بداية تعاملات المسائية اليوم الخميس، حالة من الاستقرار، حيث سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2870 جنيهاً، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2038 دولاراً.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في الصاغة بدون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3280 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار الذي يتم من خلاله تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2,460 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1,913 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ويقترب سعر الجنيه الذهب من الـ 23 ألف جنيه للجنيه الواحد، والذي يصنع من عيار 21، حيث سجل سعره 22 ألفًا و960 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

أما أسعار الذهب بالمصنعية فهي تختلف من شركة إلى أخرى، إذ أنّ المشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات كبيرة خاصة عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطي للذهب دعم كبير، حيث ارتفعت أسعاره بأكثر من 2%.