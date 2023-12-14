جدول امتحانات الترم الأول للمستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المستوى الرفيع 2023 الترم الأول، بالمدارس الرسمية للغات، والذي ينتهي معه الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات المستوى الرفيع الفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الأول

وبحسب جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الأول، فإنّ طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الرسمية للغات، يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والصف الثاني الثانوي، ومادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الثاني الإعدادي، والصف الثالث الإعدادي.

- الأربعاء 27 ديسمبر 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، ومادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

- الخميس 28 ديسمبر 2023: مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف الأول الإعدادي، والصف الخامس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي.

إرسال جدول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إرسال جدول امتحانات المستوى الرفيع بكفر الشيخ 2023 الترم الأول، إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الرسمية للغات، أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.