قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية 9 ساعات السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه يوم السبت المقبل 16 ديسمبر بسبب القيام ببعض الأعمال في مناطق بمحافظة الدقهلية، حيث يجري قطع المياه في مركز منية النصر لمدة 9 ساعات، تبدأ من الـ8 صباحا حتى الساعة 6 مساء.

قطع المياه بالدقهلية السبت المقبل

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه يجري قطع المياه في بعض المناطق بمنية النصر لمدة 9 ساعات عن المناطق التالية: «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - كفر علام - الرياض - الكردي- الجنينة - النزل».

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية إلى أنه يجري قطع المياه بسبب قيام الشركة بتنفيذ أعمال تطهير المروق 1-2 بمرفق مياه منية النصر لمدة 9 ساعات.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.