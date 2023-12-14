وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للمكفوفين بالفوز في بطولة إفريقيا لكرة الهدف

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للمكفوفين رجال، بعد فوزه ببطولة إفريقيا لكرة الهدف لرياضة المكفوفين، والتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الفوز على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة 3-4.

القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وخصوصا الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كل سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

الدعم الدائم والمستمر من الدولة للمكفوفين

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على الدعم الدائم والمستمر، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون وإصرارهم على الفوز في مختلف مباريات البطولة.

ويأتي التأهل بعد 32 سنة من دورة الألعاب البارالمبية ببرشلونة 1992.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للمكفوفين للرجال تأهل بالصعود إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد غياب عن الدورات البارالمبية لمدة 32 سنة بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين، التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.