وزير الرياضة الأسبق: قاضية لا تعرفني ساعدتني على الإدلاء بصوتي في الانتخابات 

أكّد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير ووزير الشباب والرياضة السابق، مشاركته بالإدلاء بصوته اليوم في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وزير الرياضة الأسبق يروي موقفًا مؤثرًا من داخل اللجنة

وقال «هلال»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «قناة dmc»: «انتخبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفي مدخل اللجنة الانتخابية وجدت من استقبلني وساعدني في كافة الإجراءات دون تدخل في الاختيار».

وأضاف وزير الشباب والرياضة السابق، أنَّه عندما أراد أن يلتقي بالقاضي المشرف على اللجنة كي يشكره على التيسيرات والدعم الذي تلقاه، وجد أنَّ السيدة التي ساعدته منذ بداية دخول اللجنة هي نفسها القاضي، موضحًا: «لم تكن معاونة مثلا، أو على معرفة بمنصبي الوزاري السابق، ولم تجاملني بل ساعدتني بصدق وكرم ليس له مثيل، وسط زحام والتفاف من الناخبين».

وتابع «هلال»: «انطباعي من زيارتي للجنة الانتخابية اليوم، أنَّ هناك جهدًا كبيرًا لتنظيم إجراءات العملية الانتخابية وتيسير التصويت على المواطنين، وأتصور أنَّ وعي الشعب المصري الذي ظهر اليوم يجب قراءته في سياق تاريخي، وهو غير مفاجئ بل متراكم».