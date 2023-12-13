«الأوقاف»: توزيع 50 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان

رصدت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنجازات مديرية أوقاف أسوان خلال 2023م، إذ جرى افتتاح 31 مسجدًا منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و7 مساجد صيانة وتطوير، بالإضافة إلى حصول 6 مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما جرى توزيع 16 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و50 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

إنجازات الأوقاف في مجال الدعوة

وحققت مديرية أوقاف أسوان خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا: الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية

سيرت مديرية أوقاف أسوان 36 قافلة دعوية خلال العام المالي 2023/2024، وبيانها كالتالي:‌

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف:

• تسيير 5 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف

• تسيير 24 قافلة دعوية أسبوعية في خطبة الجمعة بالإدارات الفرعية.

• تسيير 2 قافلة للواعظات بمديريات الفيوم، الدقهلية، المنيا، القليوبية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الإسماعيلية.

2 - الأسابيع الدعوية والثقافية

• تنفيذ 27 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديرية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية

• تنفيذ 620 مجلس إقراء على مستوى المديرية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية

تنفيذ 48 مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي:

• 48 مجلس إفتاء وندوة إفتائية للأئمة المتميزين، على مستوى المديرية.

5. المنبر الثابت

• تنفيذ 1629 درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بـ492 مسجدا على مستوى المديرية.

6. الدروس المنهجية

تنفيذ 1488 درسا منهجيا.

البرنامج الصيفي

• تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بـ4128 مسجدا على مستوى الجمهورية، بواقع 3 لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد بإجمالي 20640 لقاء.

المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية: عقدت مديرية أوقاف أسوان 6146 مقرأة خلال 2023 على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة: عددها 27 مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وجرى عقد 945 مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء: عددها 17 مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وجرى عقد 936 مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور: عددها 84 مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد 4212 مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية: عددها مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد 53 مقرأة على مستوى الجمهورية.