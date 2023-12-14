يسري جبر: حادثة شق صدر النبي وقعت 4 مرات (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت 4 مرات، لافتا إلى أن خاتم النبوة وضع لسيدنا النبي خلف القلب، بين كتفيه في أول مرة شق صدره.

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع عبر قناة «الناس»، اليوم الخميس: «خاتم النبوة عند كل الأنبياء والمرسلين، كان موجودا في خلف كف اليد اليمنى، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة بين كتفيه».

يسري جبر: «شق الصدر تم في أول مرة كان عند حليمة وهو صبي»

وأضاف: «شق الصدر تم في أول مرة كان النبي عند حليمة وهو صبي، ومرة أخرى عند سن 12 سنة، ومرة قبل البعثة النبوية ونزول الوحي، ومرة أخرى قبل الإسراء والمعراج».

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.