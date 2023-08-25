أزهري: سيدنا محمد اشتهر بالصادق الأمين قبل البعثة النبوية

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الزهر للوجه القبلي، إن سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – عُرف بالصدق واشتهر به بين قومه، حتى قبل البعثة، لتتناول كتب السيرة الكثير الذي يدل على صدق نبينا المختار، وقال فيه ربه: «والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون».

عبد المالك: «الذي جاء بالصدق» الحبيب محمد

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» بعنوان الصدق في القرآن الكريم، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنّ في بعض كتب التفسير، أنَّ «الذي جاء بالصدق» هو رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم، ومن «صدق به» هم جميع من صدقه من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.

سيدنا أبي بكر الصديق.. أول الصديقين

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، قائلاً: «ويدخل سيدنا أبي بكر دخولاً أولياً فيمن صدق برسول الله – صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عُرف واشتهر بـ الصديق لأنه كلما أخبره النبي محمد بشيء قال صدقت».