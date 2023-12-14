جدول المهام الأدائية لصفوف المرحلة الابتدائية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر جدول المهام الأدائية لصفوف المرحلة الابتدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل بناءً على توجيهات الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية

وكشف جدول امتحانات المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية ان الامتحانات تبدأ يوم الأحد المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية

ثم يوم الاثنين مادتي العلوم والمهارات الفنية

ثم يوم الثلاثاء مادتي مادة الدراسات وlct

ثم الأربعاء مادة الرياضيات

ثم يوم الخميس اللغة الإنجليزية

مسابقة الرائد العام المثالي بالبحر الأحمر

وافتتح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر مسابقة الرائد العام المثالي للمرحلة الإعدادية على مستوى المديرية للعام 2023/2024 بمشاركة إدارات شلاتين والقصير وسفاجا والغردقة ورأس غارب بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس الأمناء وعدد من قيادات التعليم بالبحر الأحمر تحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.