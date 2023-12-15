محطات في حياة عبلة الكحلاوي.. أم مكافحة وداعية للدين والخير رغم وفاتها

تحل اليوم 15 ديسمبر، ذكرى ميلاد الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، التي كانت تُعرف بـ«ماما عبلة» و«أيقونة الداعيات السيدات»، بعدما تركت بصمة مميزة في قلوب الكثيرين قبل رحيلها.

تميز أسلوب الداعية الراحلة، بالبساطة والابتعاد عن التعقيد في توجيه النصائح والإرشادات، إذ كانت تهدف إلى حل المشكلات وتقديم المشورة بطريقة تتفق مع التعاليم الإسلامية، وكانت تتحدث بلغة مبسطة ومفهومة للجميع، مما جعلها محبوبة ومؤثرة في حياة الناس.

رحيل عبلة الكحلاوي، ترك فراغًا في المجال الدعوي، لكن إرثها وأعمالها ستظل مستمرة في إلهام الآخرين، وتوجيههم نحو الخير والإصلاح بطرق بسيطة وفعّالة.

رحلة عبلة الكحلاوي

ولدت الدكتورة عبلة محمد مرسي عبداللطيف الكحلاوي، في 15 ديسمبر عام 1948، تزوجت في سن مبكرة من اللواء المهندس محمد ياسين بسيوني، أحد أبطال حرب أكتوبر، الذي كان من المجموعة التي سافرت سراً إلى ألمانيا لجلب المواسير اللازمة لتفجير خط برليف، بعدما اختاره والدها زوجاً لها.

استشهد ياسين، في الحرب تاركاً إياها تربي ثلاث بنات، هن: مروة أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، ورودينا خريجة التجارة وإدارة الأعمال وحاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية بالشريعة، وتستعد لتصبح داعية إسلامية مرافقة لزوجها الدبلوماسي، وهبة الله «هايدي» خريجة كلية الصيدلة.

التحقت عبلة، بمجال التدريس الأكاديمي، فكانت أستاذا للفقه المقارن في كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، ومن ثم انتقلت للتدريس في عدة جامعات، منها كلية التربية للبنات بالرياض وكلية البنات بجامعة الأزهر، وترأست قسم الشريعة بكلية التربية في مكة المكرمة عام 1979، وقد بدأت مسيرتها في مجال تعليم وتأهيل الفتيات في مكة من خلال تعريفهن بأصول التفقه في الدين الإسلامي وتزويدهن بالمراجع الأساسية في الشريعة الإسلامية.

كفاح عبلة الكحلاوي مع «الباقيات الصالحات»

تعتبر الدكتورة عبلة الكحلاوي رائدة من رواد العمل الخيري، إذ أسست جمعية الباقيات الصالحات بمنطقة المقطم لرعاية الفئات المحتاجة، وتشمل أنشطة الجمعية رعاية الأيتام والمعوزين، وكذلك الأرامل والمطلقات، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية الشاملة لمرضى الزهايمر والسرطان.

وتُقدم الجمعية مساعدات وقوافل طبية للقرى والمحافظات في مصر، وتساهم في مشاريع تطوير المناطق العشوائية وتوصيل المياه ومعالجة الأسقف أثناء السيول، ومن مشاريع الجمعية: دار أبي لرعاية كبار السن، ودار أمي لرعاية مريضات الزهايمر، ودار ضنايا لرعاية أطفال السرطان القادمين، لتلقي العلاج في القاهرة.

ولم تقف مسيرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، عند ذلك، بل شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وقدمت العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، كما القت العديد من دروس الدينية في الجامع الأزهر.

وصية عبلة الكحلاوي الأخيرة قبل وفاتها

كشفت مروة ياسين، ابنة عبلة الكحلاوي، تفاصيل الوصية الأخيرة لوالدتها الراحلة، والتي تضمنت استمرار عمل جمعية الباقيات الصالحات الخيرية، مؤكدة أن أسرتها ستلتزم بتنفيذ الوصية، بحيث تواصل الجمعية والمستشفى التابع لها تقديم خدماتهما للمحتاجين، كما كانت تفعل والدتها.

يشار إلى أن الدكتورة عبلة الكحلاوي، ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، وتوفيت في سن 72 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).