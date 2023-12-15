5 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة، واستهدف قصف إسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء وأصيب العشرات.

وفجر اليوم، استشهد 4 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبونصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخين، مركبة يستقلها 3 شبان فلسطينيين، في مخيم بلاطة شرق نابلس، دون وقوع إصابات.

الاقتحامات مستمرة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة

واقتحمت عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم جنود الاحتلال، بلدة نحالين غرب بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وألصق الجنود، بيانات تهديد للفلسطينيين على مداخل عدة مساجد ومتاجر في البلدة، كما اقتحمت القوات، بلدة سلواد وقرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة منازل.

تفجير منزل فلسطيني جنوب نابلس

واقتحم الجنود الإسرائيليون،، قرية تلفيت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة منازل، فيما فجرت قوات الاحتلال، منزل عائلة المعتقل حامد كايد صباح، الذي يقع في الطابق الثاني من مبنى مكونة من 3 طوابق، يقطنه 4 عائلات من 16 فردا، كما هدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف جنوب نابلس.

وفي وقت سابق، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين: «يوسف شحادة-عمار شحادة-عبد الله شحادة» عقب تفتيش منازلهم، عقب اقتحامها قرية عوريف جنوب نابلس.