تحرير 10 محاضر تموينية في حملات مكبرة على الأسواق بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمحلات التجارية لبيع السلع الغذائية لمتابعة الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأكدت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر منوعة، حيث تم تحرير 2 محضر عدم وجود اشتراطات صحية، وتحرير 2 محضر وعدم وجود شهادات صحية وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار وتحرير 5 محاضر تموين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات

وأشارت رئيس مجلس مدينة طلخا، إلى أن هناك تعليمات بضروة مراقبة الأسواق وكل المنشآت الغذائية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية واللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة، سيكون هناك متابعة مستمرة وفي الفترة القادمة سنقيم عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات.