الدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل عملات رئيسية منذ يوليو الماضي

اتجه الدولار إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل عملات رئيسية أخرى منذ يوليو الماضي، إذ تأثرت العملة العالمية بتزايد الاحتمال حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، إذ تلقى اليورو والجنيه الإسترليني دعما، اليوم، مع استمرار البنوك المركزية في أوروبا نحو سياسة التشديد النقدي، بحسب «investing».

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرجّح تشديد السياسة النقدية

خلال أسبوع حافل بالقرارات التابعة للبنوك المركزية حول العالم، فقد صارت الصورة أكثر وضوحا أمام المتعاملين حول موعد تخفيض أسعار الفائدة، ذلك بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، خلال اجتماع الأربعاء الماضي إنه رجح تشديد السياسة النقدية، كما أن مناقشة الخفض لا يزال «محل نظر».

وبسبب ذلك، فقد انخفضت قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث سجل مؤشر الدولار 102.01، وبهذا يكون غير بعيد عن أدنى مستوى خلال 4 أشهر عند 101.76، وانخفض المؤشر 2% تقريبا، إذ اتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو الماضي.

هذا وقد سجلت عملة اليورو 1.0985 دولار، ما يقل قليلا عن مستوى الـ1.1009 دولار، والذي لامسه الخميس الماضي، إذ كان أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما ارتفعت العملة الأوروبية 2% لهذا الأسبوع، بأكبر ارتفاع له منذ يوليو.

ومع ذلك، فقد صعد سعر صرف الين الياباني 0.11% لـ141.70 للدولار، بعد أن ارتفع 0.7% عند أعلى مستوى له بـ4 أشهر ونصف، عند 140.95 يوم الخميس، بينما ارتفعت العملة الآسيوية 2% لهذا الأسبوع، بينما اتجه ذلك لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار.