سعر الدولار اليوم الجمعة 15-12-2023 مقابل الجنيه في البنوك

سجّل سعر الدولار اليوم الجمعة 15-12-2023 مقابل الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا، إذ أن أقل سعر للشراء 30.75 جنيه والأعلى 30.90 جنيه، وبالنسبة لأقل سعر للبيع 30.85 جنيه، والأعلى 30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد سعر الدولار اليوم الجمعة 15-12-2023 مقابل الجنيه بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.