تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر بسبب «الاحتياطي الفيدرالي»

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 102.5 نقطة اليوم، لينزلق إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر، حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، وأشار إلى ما مجموعه 75 نقطة أساس لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

ولا يزال هذا أقل من التوقعات بتخفيض كامل لسعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية في العام المقبل، لكنها أكثر عدوانية مما أشار إليه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق.

انخفاض مؤشر الدولار

وذكر البنك المركزي أنّ التضخم تراجع خلال العام الماضي مع الحفاظ على وصفه للأسعار بأنّها مرتفعة، وعلى صعيد البيانات لم تتغير أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة إلا قليلا، وجاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات في نوفمبر.

وتراجع الدولار بشكل حاد في جميع المجالات وانخفض إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي والين الياباني.

توقعات سعر الدولار

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، كما انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2191 أو 0.21% إلى 102.6499 نقطة اليوم من 102.8690 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 105.07 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية tradingeconomics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.