سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-12-2023، حالة من الثبات في بداية التعاملات، نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفق ما تم إعلانه على المواقع الرسمية في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري نحو 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.