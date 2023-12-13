الدولار يتراجع بسبب سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة

انخفض مؤشر الدولار إلى أقل من 103 نقاط اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة ثابتة كما متوقع، وأشار إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للعام المقبل، وهو أكثر مما توقعه معظم المستثمرين في البداية.

وارتفعت الرهانات لخفض سعر الفائدة في شهر مارس إلى 62%، وخلال المؤتمر الصحفي الدوري، قال الرئيس باول إنه من غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لكن المشاركين لم يرغبوا في استبعاد إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

مؤشر الدولار عالميا

وأظهرت توقعات البنك المركزي الجديدة أيضًا انخفاض توقعات التضخم لهذا العام والعام المقبل. وكان أكبر نشاط بيع مقابل اليورو والدولار الأسترالي والين والدولار النيوزيلندي.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.9693 أو 0.93٪ إلى 102.8957 نقطة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر من 103.8650 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.07 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.