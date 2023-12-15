الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في جنوب لبنان.. عمليات قصف مستمرة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق لبنان، من عمليات قصف لقرى وبلدات الجنوب، على خلفية العملية العسكرية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها ضد قطاع غزة، وما صاحبها من حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، والقصف على مناطق في جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام، صباح اليوم، إن مدفعية الاحتلال، قصفت، صباحا، بلدات كفر كلا، والطيبة، والناقورة، واللبونة، والضهيرة وعلما الشعب.

إطلاق القنابل الضوئية

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن القصف الإسرائيلي، جاء بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت مواقع التواصل، تداولت في وقت سابق، فيديو، أظهر إقدام مجهولين على اقتحام «كنيس يهودي» في «تل أبيب»، ورفع الأذان فيه، ردا على اقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في جنين شمال لاضفة الغربية المحتلة وتشغيل أغان إسرائيلية، وتأدية صلاة تلمودية بمناسبة عيد الأنوار «حانوكا».

من جانبها، جمعت الولايات المتحدة، معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت «واشنطن»، لوقفها مرارا وتكرارا، وفقا لما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصادر.

وقالت المصادر، إن المعلومات شملت من بين أمور أخرى، الأهداف التي تم ضربها، والأسلحة المستخدمة، والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قطع الاتصالات يعمق الأزمة الإنسانية بغزة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، وصف قطع الاتصالات والانترنت بالجريمة المتكاملة مع سبق الإصرار، موضحا أنها تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية، وقال، إن قطع الاتصالات والانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين وعدم إمكانية الوصول للعديد من الشهداء والجرحى وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.

وأمس الخميس، أعلنت شركتا «بالتل» و«جوال» للاتصالات الفلسطينية، في بيان، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة، مضيفا في مؤتمر صحفي،

من جانبه، أشار نائب المدير التنفيذي لـ«برنامج الأغذية العالمي»، كارل سكاو، إلى استخدام إسرائيل لسلاح الجوع ضد قطاع غزة، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى تلقيه معلومات حول حصول مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بصورة متكررة.

وأضاف سكاو، أنه لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، وتابع المسؤول الأممي، أن المشكلة الكبيرة تتجسد في الهجمات على البنية التحتية المدنية والمخابز.

وكان رئيس الإدارة الأمريكية، جو بايدن، قال للصحفيين بعد مناسبة في مركز للأبحاث الطبية قرب واشنطن، إنه حض في وقت سابق، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن تكون أكثر حرصا على حماية المدنيين في قطاع غزة، فيما أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن «واشنطن»، تأمل أن تتوقف عملية «السيوف الحديدية» في أسرع وقت.