2000 جنيه إيرادات 3 أفلام في دور العرض السينمائية خلال 24 ساعة

تذيلت ثلاثة أفلام قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر الأفلام، إذ جاءت إيراداتها مجمعة أمس الأربعاء بـ2622 جنيهًا فقط، الأمر الذي يجعلها في مرمى التهديد بالسحب من دور العرض السينمائي خلال الساعات المقبلة في ظل انطلاق ماراثون موسم أفلام رأس السنة، وطرح أفلام جديدة واستقبال أخرى خلال هذه الأيام وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تضم قائمة أفلام السينما حاليًا 10 أفلام، حسب الترتيب من حيث الإيرادات يتصدر كل من شماريخ بـ 786 ألف جنيه، فيما يليه بلوموندو، العميل صفر، فوي فوي، وش في وش، سنة أولى خطف، الخميس الجاي، فيما تذيل القائمة أفلام أولاد حريم كريم، حسن المصري، البعبع.

فيلم أولاد حريم كريم

جاء فيلم أولاد حريم كريم في المركز السابع بـ 995 ألف جنيه، بطولة مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، خالد سرحان، رنا رئيس، تيام قمر، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

فيلم حسن المصري

وجاء فيلم حسن المصري في المركز الثامن من حيث الإيرادات بـ848 ألف جنيه، بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، لينا صوفيا، مكرم مراد، فريال يوسف، إخراج سمير حبشي، قصة وسيناريو وحوار نورا لبيب وسمر طاهر.

فيلم البعبع

وفي المركز الأخير جاء فيلم البعبع بـ779 جنيها، أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، رحاب الجمل، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.