إزالة 5 مبان مخالفة في حملات مكبرة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بسوهاج برئاسة عاطف الصمطي، رئيس المركز، وبالتنسيق مع الوحدات القروية التابعة للوحدة، بحملة إزالة بجرجا وقرية بيت داود وقرية بيت علام، في إطار التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

إزالة 5 مبان مخالفة بسوهاج

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط بالطوب والأسمنت في المهد وإزالة وفك شدة خشبية بمنطقة شيخ العرب جزيرة السحابي، وإزالة وفك حالتي بناء مخالف بينهما حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية بناحية مجلس قروي بيت داود، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية بيت علام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

إحالة المخالفين للجهات المختصة

وأكد رئيس مركز جرجا الاستمرار في المتابعة والمرور ورصد أي مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز جرجا والقرى التابعة له، والتصدي لها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون طبقاً للقانون.