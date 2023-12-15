عمرو الفقي يشيد بتغطية مؤسسات «المتحدة» للانتخابات الرئاسية: أداء وطني

أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتغطية الإعلامية لمؤسسات الشركة، خلال الانتخابات الرئاسية 2024، التي جرت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ووجه «الفقي»، الشكر للمؤسسات الإعلامية والصحفية بالشركة المتحدة، عبر منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أتقدم لكل زملائي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير على كل ما قاموا به من جهود أثناء التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024».

أضاف «الفقي»: «لقد كان أداء جميع العاملين بالشركة يتسم بالوطنية والإخلاص وأشاد به الجميع، واستلزم ساعات طويلة وممتدة من العمل المتصل علي مدار الساعة».

واختتم منشوره: «هذا هو العهد دائما في من ينتمون إلى هذا الكيان الكبير».

عمرو الفقي يدلي بصوته

وكان قد أدلى عمرو الفقي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، الثلاثاء الماضي، في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الداخل أجريت على مدار ثلاثة أيام بدأت الأحد 10 ديسمبر وانتهت يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.