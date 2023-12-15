إزالة 130 طن مخلفات وتراكمات قمامة في جهينة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في سوهاج، برئاسة ممدوح عباس، بحملة نظافة مكبرة، صباح اليوم الجمعة، لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بدائرة مدينة جهينة، حيث تم تمهيد وتسوية ورفع تراكمات القمامة من جوار سور المقابر ومنطقة بحري مدرسة الفنية بنات؛ كما تم دفع سيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة المدينة.

حملة نظافة في سوهاج

واستهدفت الحملة كنس ورفع الأتربة من على جانبي الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من شارع الجمهورية وشارع الشهداء وشارع هندسة الري وشارع البساتين ومن عمارات الموقف وبجوار المؤسسة وبجوار مدرسة التجارة وبجوار مدرسة الحرية وبجوار محطة الصرف الصحي وشارع عمر مكرم ومن شارع مركز الشباب وبجوار مدرسة التحرير وبجوار الوحدة المحلية وبجوار الصيانة وبجوار مدرسة الصنايع بنين ومن أمام مدرسة الشهيد أحمد فتحي وبجوار نادي فزارة.

إزالة 130 طن قمامة

كما تم دفع قلاب نظافة للشوارع الفرعية بدائرة مدينة جهينة لتجميع المخلفات والقمامة من المنازل مباشرةً؛ حيث تم تمهيد ورفع أكثر من 130 طنا من الأتربة والقمامة والمخلفات.

وقال رئيس مركز ومدينة جهينة إن الوحدة بصفة دورية تقوم بأعمال النظافة علي مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالمركز.