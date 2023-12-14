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انتخابات المصريين بالداخل

حملة نظافة وإزالة أبنية مخالفة في العريش (صور)

كتب:

حسين إبراهيم
01:08 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
ازالة مباني مخالفة غرب العريش

ازالة مباني مخالفة غرب العريش

أعلن مجلس مدينة العريش إزالة قواعد خرسانية وسور منزل دون ترخيص، ومخالف في منطقة الخدمات الرئيسية بحي المساعيد غرب العريش.

حملة إزالة في حي المساعيد

وقال اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، إنّ قسم الإشغالات والإدارة الهندسية يراقب يوميًا حركة المباني والإنشاءات، ويراجعون مع الأهالي رخص البناء والتوضيحات الحكومية.

نظافة شوارع مجمع المدارس بوسط المدينة

وشن عمال النظافة والتجميل بمجلس مدينة العريش، حملة لنظافة محيط المدارس في وسط وغرب المدينة، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإعادة الدراسة في تلك المدارس بشكل طبيعي، وعملت على إزالة الملصقات على جدران المدارس.

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