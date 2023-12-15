عضو «صحة النواب»: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية خلال أيام الانتخابات

أكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بجلس النواب، أنّ الشعب المصري قال كلمته، وأعلنها صاخبة قوية، وسطر ملحمة وطنية خلال أيام الانتخابات الرئاسية، في إصرار وتصميم من كل فئات المجتمع، وهو ما لم يحدث أو نشهده من قبل في أي استحقاقات انتخابية سابقة، مما يعكس وعي الجميع.

وأشارت إلى أنّها لم تر منذ فترات طويلة، تدافع الملايين على صناديق الاقتراع في ملحمة رائعة بهذا الشكل، مؤكدةً أنّ ما حدث خلال الانتخابات يعكس مدى وعي الشعب المصري الذي حرص على مفاجئة الجميع بمدى ذكاءه، ليثبت إنّه شعب واجه التحديات وصهرته المواقف، ليعبر عن حضارة ضاربة في عمق التاريخ.

الشعب المصري عرف معنى الدولة

وكشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري عرف معنى الدولة وأهميتها منذ آلاف السنين، لذلك قرر وضع ثقته في القيادة السياسية مجددًا من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، والتف حولها في الظروف الراهنة التي تواجه الدولة المصرية.

شعب وقيادة استثنائية

وأردفت: «هذه الأيام تكتب في التاريخ، أنّ هذا الشعب وقيادته السياسية هما شعب استثنائي وقيادة محل ثقة وتقدير»، موضحةً إنّ أيام الانتخابات الثلاثة وما سبقها كان بمثابة جرعة كبيرة من الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية التي يتمنى الجميع استمرارها دائمًا.