جمعية رجال الأعمال بأسوان تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي استخدامات الطاقة الشمسية

تلقت جمعية رجال الأعمال بأسوان، زيارة من وفد رفيع المستوى يُمثل الاتحاد الأوروبي، ويضم 14 ملحقًا تجاريًا، بالتزامن مع استعراض أعضائه عدة فرص استثمارية بالمحافظة.

استخدامات غير تقليدية للطاقة الشمسية

قال عبد الناصر صابر، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بأسوان، إن النقاشات كانت مٌثمرة، وركزت على عدد من المشروعات من ضمنها الطاقة النظيفة، بينما قدّم المهندس حسين الناظر، عضو مجلس إدارة الجمعية، مقترحات حول استخدامات غير تقليدية للطاقة الشمسية، ودعم صغار المزارعين في تبني استخدام الطاقة الشمسية، بهدف المحافظة على البيئة وتحقيق توفير الطاقة.

دور جمعية رجال الأعمال في أسوان

وأشاد «صابر» بالدور النشط والمخلص الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال بأسوان، وقدّم أعضاء الوفد بعض المشروعات التي يطمح الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها، بما في ذلك تأهيل النيل وبحيرة ناصر لتصبحا مسارًا للنقل التجاري إلى جانب السياحة.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بأسوان، بما في ذلك عبد الناصر صابر، وحسين الناظر، وهشام الدالي، وأدهم دهب، ويسرى فاروق، ومصطفى بيرم.

وتعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي وجمعية رجال الأعمال بأسوان، وتطوير مجالات الاستثمار والتنمية المشتركة بين الطرفين.

كما ناقش الحضور خلال اللقاء، آفاق التعاون المرتقبة بين الملحقيات التجارية الأوروبية وجمعية رجال الأعمال بأسوان، وجرى عرض مجالات عمل الجمعية والخدمات التي تقدمها.